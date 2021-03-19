كندا تصدق على اتفاقية استمرار التجارة مع المملكة المتحدة

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، التصديق على اتفاقية استمرارية التجارة بين كندا والمملكة المتحدة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين ماري نج، وزيرة الأعمال الصغيرة وترويج الصادرات والتجارة الدولية الكندية، وإليزابيث تروس، وزيرة الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة، وفقا لبيان صادر من الخارجية الكندية.يأتي هذا الإعلان في أعقاب الموافقة الملكية لمشروع القانون "سي-18: قانون لتنفيذ اتفاقية استمرارية التجارة بين كندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في مجلس العموم.وتوفر الاتفاقية للمصدرين والشركات الكندية وصولا تفضيليا مستمرا إلى سوق المملكة المتحدة وسيستمر تصدير 98% من المنتجات الكندية إلى المملكة المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية. وتتخذ كندا والمملكة المتحدة جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية في أول أبريل القادم.وقالت الوزيرة ماري نج: "تشترك كندا والمملكة المتحدة في علاقة فريدة وتاريخية. بينما نواصل التصدي للوباء، ونتطلع إلى المستقبل، ستكون التجارة الدولية ضرورية لضمان انتعاش قوي وشامل يولد النمو ويخلق فرص عمل جيدة وازدهار للكنديين، تمثل اتفاقية استمرارية التجارة فصلا جديدا في العلاقات بين كندا والمملكة المتحدة وتوفر الاستقرار للشركات والعاملين في كلا البلدين".