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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: نحتل مكانة جيدة في التصنيف الدولى لتوزيع لقاحات كورونا

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:58 م
جريدة الدستور
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أعرب وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير، عن رضاه عن مستوى التطعيمات بلقاحات (كورونا) في البلاد، ولفت إلى أن النمسا تحتل مكانة جيدة في التصنيف الدولي، حيث تم منح 1.2 مليون جرعة لقاح حتى الآن.

وحول احتمال عودة النمسا إلى الإغلاق بسبب ارتفاع الإصابات، قال وزير الصحة- في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة- أنه لا يمكن تحديد ذلك قبل اجتماع الحكومة يوم الإثنين المقبل والذي يضم الخبراء وحكام الولايات والاحزاب، وأوضح أن أوروبا كلها دخلت حاليًا في الموجة الثالثة من وباء (كورونا)، مشيرًا إلى أن الوضع فى بعض المدن النمساوية يعتبر مصدر قلق، خاصة فيما يتعلق بطاقة وحدات العناية المركزة.

وقال أنشوبير: إن وزارة الصحة تبذل قصارى جهدها لتجنب عمليات الفرز الصعبة في المستشفيات، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الذين يخضعون للعلاج فى وحدات العناية المركزة بسبب الإصابة بفيروس (كورونا) 14 فى المائة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع السابق.

وأشار إلى وجود مدن في جميع أنحاء أوروبا شعرت بالموجة الثالثة بشكل مكثف عن بقية المدن، وأبرزها العواصم باريس وبراغ وبودابست، مشيرًا إلى أن المفاجأة الأكبر كانت العاصمة الفنلندية هلسنكي التي كانت منخفضة الإصابات منذ اندلاع الوباء.

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