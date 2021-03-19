فرنسا: السلطة التنظيمية الطبية توافق على الاستخدام المستأنف لـ أسترازينكا

وافقت السلطة التنظيمية الطبية بفرنسا على استخدامها المستأنف للقاح أكسفوردأسترازينكا في خطوة لاستعادة الثقة بعد توصية من الهيئات التنظيمية الأوروبية بأن المنافع المحققة منه تفوق المخاطر.وقالت السلطة التنظيمية - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الجمعة - إنه يتعين ألا يتم منحه سوى للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم الـ 55 عامًا فأكبر.وكانت فرنسا ضمن أكثر من 12 دولة أوروبية علقوا خلال الأسبوع الجاري استخدام جرعات اللقاح المطور من الشركة البريطانية السويدية، في أعقاب تقارير أفادت بحدوث تجلطات دموية لعدد صغير من متلقي جرعاته.وصرحت - في وقت سابق - وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي بأنها مقنعة بأن منافع اللقاح تفوق المخاطر، كما عكست التوصية الصادرة عن السلطة الوطنية للصحة علامات على أن التجلطات الدموية أثرت على أشخاص أصغر سنًا على الأغلب، الذين كانت مخاطر تعرضهم للوفاة من جراء (كوفيد-19) أقل من الأشخاص كبار السن.