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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:30 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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عقد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط اجتماعًا مع تاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابهما والمساعدين وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ثم قام بجولة ميدانية بقرية بنى ابراهيم والسوالم البحرية لتفقد أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الإنارة الداخلية ثم توجه إلى قرية دير الجبراوى لمتابعة أعمال إنشاء جناح تعليمى إضافى بمدرسة دير الجبراوى التابعه للوحده المحلية بقرية بنى ابراهيم بمركز ومدينة أبنوب.

كما تابع نائب المحافظ أعمال تغيير وتركيب أعمدة الإنارة بقرية المعصرة التابعة لمركز ومدينة الفتح مشيدًا بالجهد المبذول من قبل العاملين وحثهم على سرعة نهو المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد وطبقًا للمعايير والمواصفات المطلوبة والعمل على الإنتهاء منها في الوقت المحدد حيث رافقه خلال الجولة محمود شامخ مدير وحدة حياة كريمة بمحافظة أسيوط ورؤساء الوحدات المحلية ومنسقي تنفيذ المبادرة "حياة كريمة" بالمركزين ومسئولي الكهرباء والمتابعة.

ووجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة لحق المواطن في العيش الكريم مشيدًا بالبعد الإنساني الذي تحمله المبادرة قبل أي شيء آخر في حفظ كرامة المواطن ولا سيما الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا مما يعمل علي سد الفجوات التنموية بين مراكز وقري الريف المصري.

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