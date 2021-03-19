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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تخفض تمثيلها الدبلوماسي في اجتماع مجلس الأمن مع «بايدن»

الجمعة 19/مارس/2021 - 05:46 م
ديمتري بوليانسكي
ديمتري بوليانسكي
منار أحمد
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قال ديمتري بوليانسكي، النائب الأول لسفير روسيا في الأمم المتحدة، إن روسيا هي الدولة الوحيدة العضو في مجلس الأمن التي لم يمثلها مندوبها في الاجتماع الافتراضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ومثل روسيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي الافتراضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، نائب المندوب الدائم الروسي في الأمم المتحدة.

وكتب بوليانسكي على تويتر قائلا: "مثلت روسيا آنا إفستينييفا نائبة المندوب الدائم. ولم تأخذ الكلمة".

وأشار الدبلوماسي الروسي في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي إلى أن الموقف من تصريح بايدن الأخير عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يثر في الاجتماع.

وكان البيت الأبيض قد أعلن وقت سابق أن بايدن عقد اجتماعا مع الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، حثهم خلاله على التعامل مع النزاعات في ميانمار وإثيوبيا وليبيا وسوريا واليمن.

كما قال الرئيس الأمريكي إن واشنطن تريد إظهار "قيادة عالمية قائمة على القيم" وإعادة التعامل مع المؤسسات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة.

وكانت موسكو استدعت سفيرها لدى واشنطن أناتولي أنتونوف في وقت سابق للتشاور بعد أن اتهم مجتمع الاستخبارات الأمريكي السلطات الروسية بالتدخل المزعوم في انتخابات 2020.

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