أساقفة يلقون عظاتهم الأسبوعية.. اليوم

يلقي عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، عظاتهم الأسبوعية بمقر المطرانية.فيترأس الأنبا اغاثون أسقف مغاغة مساء اليوم، عظته الأسبوعية بكنيسة مارجرجس مقر المطرانية، متخذًا الإجراءات الاحترازية المتبعة.أما الأنبا غبريال أسقف بني سويف، فيترأس مساء اليوم درس الكتاب الأسبوعي بمقر مطرانية مغاغة.أما إيبارشية طنطا فيترأس الأنبا بولا مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس؛ عظته الأسبوعية بمقر المطرانية.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بعيد الصليب بإقامة صلوات القداس الإلهي.وعيد الصليب هو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.ويُعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبرى والمهمة في الكنيسة المسيحية نظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.