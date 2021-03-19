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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مجلس وطني للسعادة بمصر.. ومؤسسوه: سجلناه في الأمم المتحدة (فيديو)

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:25 م
جريدة الدستور
حسن الهتهوتي
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أطلق مصريون مجلسًا للسعادة في البلاد، في خطوة قالوا إنها تأتي على غِرار وزارة السعادة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إسهامًا في نشر البهجة بين المواطنين، تزامنًا مع احتفال الأمم المتحدة بيوم السعادة العالمي 20 مارس.

المجلس ـ غير الحكومي ـ قال مؤسسوه إنهم سجَلوه في شراكات التنمية المُستدامة بمنظمة الأمم المتحدة، إيذانًا بالبدء في أنشطته من توقيع بروتوكولات تعاون مع الوزارات المعنية في مصر، وإعطاء التوصيات.

خالد الشبكشي، مؤسس المجلس، أكد لـ«الدستور» أن فكرة المجلس بدأت من تدشين الأمم المتحدة لليوم العالمي للسعادة في 20 مارس من كل عام، والذي جرت الموافقة عليه عام 2013، وبدء العمل به في العام التالي (2014)، وبدأت أول وزارة في العالم للسعادة بالإمارات برئاسة الوزيرة عهود الرومي عام 2016.

بدأ مؤسس المجلس فكرته في أكتوبر الماضي ـ وفقما يقول ـ حتى انضم إلى شراكات الأمم المتحدة في مطلع مارس الجاري، منوهًا بأنهم يُحاولون مخاطبة كل المستويات والشرائح، التي تُخاطبها الفكرة بجودة الحياة والرضى المجتمعي، مضيفًا: الشرائح التي نعمل عليها، هي الرضى الشخصي، الأسري، الوظيفي، المجتمعي، الرضى المؤسسي، والخدمي.

وتابع: "نعمل أيضًا على ثلاث درجات، الأولى هي وضع معايير لفكرة السعادة من خلال ثقافتنا وهويتنا، والثاني هو قياس هذا المستوى على الشرائح التي عملنا عليها من خلال العمل على أرض الواقع ومعرفة ما وصلنا إليه، ثم تحسين القياس الذي وصلنا إليه عام تلو الآخر، وذلك من خلال توصيات ومقترحات للوزارات المعنية".

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