محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الجمعة مسجد عباد الرحمن بقرية بني عدي القبلية التابعة لمركز منفلوط بالجهود الذاتية، وذلك ضمن 14 مسجدا تم افتتاحها اليوم على مستوى المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة بالتوسع في افتتاح مساجد جديدة في مختلف محافظات الجمهورية.جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف وحسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط وحمادة قرشي ومصطفى كحيلي عضوا مجلس الشيوخ والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف والشيخ ناصر محمد مدير المتابعة بمديرية الأوقاف والشيخ أحمد حمزاوي مدير إدارة أوقاف بني عدي والعديد من التنفيذيين ومفتشي إدارة أوقاف منفلوط ومواطني قرية بني عدي.وافتتح المحافظ المسجد وأدي صلاة الجمعة به وسط جموع المصلين من أبناء قرية بني عدي القبلية مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا من حيث التباعد بين المصليين وارتداء الكمامات.واستمع محافظ أسيوط والمصليين إلى الخطبة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف عن "الحق في القرآن الكريم" مؤكدًا أن كلمة الحق وردت في القرآن الكريم في 283 موضعا وكتاب الله عز وجل جاء مستوفيا ليؤكد على عظمة الحق وحاجة الناس إليه في حياتهم وتنوعت معاني كلمة الحق في القرآن الكريم حيث أن الله تعالي هو الحق والقرآن الكريم حق والرسول صلى الله عليه وسلم حق والموت حق والجنة حق والنار حق وغيرها وهذا التنوع يؤكد عظمة الحق واحتياج الناس إليه فإننا في أمس الحاجة إلى التمسك بالحق في حياتنا وقول الحق ونصرته لأن الحق ينصر المظلوم ويردع الظالم ومن خلاله تصان الحقوق وهناك حقوق عظمها القرآن الكريم ومنها حق اليتيم وحق الوالدين وحق الجار وحق الطريق وحق الوطن وحق الحياة فلابد من التمسك بالحق حتى يعم الخير وترتقى الحياة.وعقب الصلاة قدم محافظ أسيوط التهنئة للأهالي بمناسبة افتتاح المسجد لافتًا إلى إنه تم افتتاح 104 مسجد خلال 3 شهور مما يدل على اهتمام الدولة والقيادة السياسية ووزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية مؤكدًا أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات في شتى القطاعات كما التقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتحدث معهم عن خطة الرصف الطرق بالمركز التي تم رصد 110 مليون جنيه لها من الخطة الاستثمارية ومنها 9 مليون جنيه لطريق بني عدي منفلوط.كما أوضح وكيل وزارة الأوقاف إلى أن افتتاح هذا المسجد يأتي ضمن 14 مسجدا تم افتتاحهم اليوم على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة و104 مسجد خلال 3 شهور في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بسهولة ويسر داعيا المولى تعالى أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها ويثيبهم خير الجزاء.