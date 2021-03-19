حملات تعقيم وتطهير مكثفة بمركز إطسا في الفيوم

أعلن خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، قيام الأجهزة التنفيذية بمركز إطسا بالتعاون والتنسيق مع ادارة الطب البيطري والادارة الزراعية بعمل حملات مكثفة للتعقيم والتطهير شملت اليوم تطهير الشوارع الرئيسيه بالوحدات المحلية والمصالح الحكومية بالوحدات المحلية، بالاضافة الى تطهير شارع عمر بن الخطاب وشارع أبوبكر الصديق ومستشفى اطسا المركزي والسجل المدني وبريد إطسا ومبنى مجلس مدينة إطسا ومنطقة ميدان إطسا ومنطقة الصهريج، بالاضافة الى اماكن التجمعات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع نشر العدوى.وشدد رئيس مركز ومدينة إطسا، على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل الأسواق والمناطق الحيوية والمدارس التى تشهد اقبالا من المواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وناشد رئيس مركز ومدينة إطسا، المواطنين بضرورة الوعى والإلتزام بكافة الإرشادات والتعليمات التى اقرتها الدولة لتخطى هذه المرحلة الحرجة بأمان وسلام، والبعد عن التجمعات خاصة فى الأسواق والبنوك ومكاتب البريد والمحال التجارية، مؤكدًا على ضرورة مضاعفة الجهود وتكاتف المواطنين مع الأجهزة التنفيذية، لمنع إنتشار العدوى، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.