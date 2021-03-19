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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» تجدد اعتماد أعلى شهادات السلامة والجودة IOSA

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:23 م
جريدة الدستور
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تأكيدا على التزامها باتباع كافة المعايير الدولية في مجالات صناعة النقل الجوي المختلفة، اجتازت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية تجديد اعتماد شهادة الأيوزا الدولية (IOSA) بنجاح، وذلك بعد التفتيش الذي تم بواسطة وفد من شركة (Quali- audit) المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوى (IATA).

وتقدم الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة للعاملين بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية وأشاد بالمجهود الرائع الذي بُذل بواسطة فريق العمل بالشركة وفِي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الطيران بالعالم أجمع نتيجة تداعيات ڤيروس كورونا وهذا ما أكد عليه فريق المراجعين الذين قاموا بالتفتيش على الشركة لتجديد اعتماد شهادة الأيوزا وتعد هذه هي المرة التاسعة للشركة لتجديد شهادة ال IOSA منذ الحصول عليها في عام 2004، مؤكدا أن جميع شركات مصر للطيران تحرص دائمًا علي تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في أنشطتها المختلفة وتضع الالتزام بتطبيق هذه المعايير علي قمة أولوياتها.

وأعرب الطيار عمرو أبو العينين -رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن سعادته باجتياز الشركة هذا التفتيش، مؤكدا أن تجديد اعتماد شهادة الأيوزا يُعد إثباتًا على الجهود التي تبذلها الشركة في تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في مجالاتها المختلفة مما يساهم في تطوير الخدمة المقدمة للعملاء.

وحصلت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية علي تجديد شهادة الأيوزا بعد خضوعها للتفتيش والمراجعة علي كافة أدلة العمل بالشركة وآلية تطبيقها بما يضمن فاعليتها وملائمتها للتشغيل بكافة الأنشطة بالشركة، حيث تم إجراء هذا التفتيش من خلال قائمة تحققية شملت ما يقرب من 1000 معيار ومطلب تشريعي متعلق بسلامة الطيران وجودة النظم وإجراءات التشغيل بالشركة.

وتعد شهادة الأيوزا IOSA أعلي نظام تقييم معترف به دوليًا في مجال السلامة والجودة، حيث تهدف إلى تقييم أنظمة الإدارة، والسلامة والجودة، والهياكل التنظيمية، والسياسات الخاصة بشركات الطيران بهدف ضمان سلامة العمليات والأنشطة المختلفة وأيضًا التحسين المُستمر والمحافظة علي كفاءة تشغيل شركات الطيران وتطبيق أعلى معايير السلامة.

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