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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطوات تعديل رغبات القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقاهرة

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:35 م
رياض الأطفال
رياض الأطفال
نورهان عبدالرحمن
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أتاحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، تعديل رغبات تنسيق القبول برياض الأطفال، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتنسيق رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة لغات.

وحددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة خطوات تعديل تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثالثة.

وذلك من خلال الرابط الآتي:

http:www.cairogovresults.comKindergartenIndex


- ثم اختيار تعديل الاستمارة.
- ثم ادخال الرقم القومي للطفل الموجود بشهادة الميلاد والمكان من 14 رقم.
- ثم اختيار الرغبات من المدارس التى بها فراغات.
ثم اضغط حفظ.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة كانت قد أكدت أنه سيتم قبول جميع الأطفال الذين تخطوا سن خمس سنوات فى قاعات رياض الأطفال.

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