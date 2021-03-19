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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف بطنطا والمحلة

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:19 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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حرص الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على المتابعة اليومية للمشروعات الجارية على أرض المحافظة وعلى رأسها مشروعات الرصف الجارية، حيث قام محافظ الغربية بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف الجارية بمدينتي طنطا والمحلة، وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة.

تفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية بطنطا، والذي يعتبر أحد أهم المحاور الحيوية الذي يربط المدخل الشمالي للعاصمة بوسط المدينة، وأكد المحافظ أن عملية الرصف ستتم عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية التي تتمثل في توسعة الشارع من خلال إزالة كافة العوائق علي جانبي الطريق بجانب أعمال هندسية لتغيير مسار ترعة البتانونية وإنشاء كوبري يسمح بإضافة توسعة للطريق مما سيتيح الوصول إلى وسط المدينة وميدان المحطة والسيد البدوي بسهولة ويسر.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال الرصف بشوارع الوحدة العربية والبهلوان بحي ثان المحلة، حيث تم وضع طبقة الأسفلت النهائية بتلك الشوارع بعد الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية وتركيب البلدورات علي جانبي الطرق ووضع بالوعات لصرف الأمطار.

وصرَّح الدكتور رحمي أن المحافظة تقوم بتنفيذ أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة من خلال رصف ٥٥٠ شارع وطريق بتكلفة تعدت المليار جنيه، حيث يتم رصف ١٠٨ شارع في الخطة الاستثمارية ١٩٢٠، ١٨٦ شارع في الخطة الاستثمارية ٢٠٢١ و٤٣ شارع في الخطة الإضافية، بجانب خطط رد الشيء لأصله وخطة تطوير العشوائيات.

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