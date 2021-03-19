مصرع شاب في حادث مروع بطريق بحيرة قارون السياحي

لقي شاب مصرعه إثر تصادم دراجته النارية بسيارة نقل على طريق بحيرة قارون السياحي بالقرب من فندق القوات المسلحة.وكان قد تلقى اللواء رمزى المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز شرطة سنهور القبلية، يفيد بورود بلاغ من مرفق شرطة الإسعاف يفيد بوقوع حادث أدى إلى مصرع شاب بطريق بحيرة قارون بعد مدخل قرية راحيل التابعة لدائرة المركز.وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من الشباب كانوا يقيمون سباقا للدراجات بعد صلاة الجمعة ومن بين المتسابقين اصطدم أحدهم بسيارة نقل ما أدى إلى مصرعه في الحال.وتحرر محضر بالواقعة، وتم القبض على سائق السيارة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.