السعودية واليونان تبحثان التعاون العسكري

بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الجمعة، مع رئيس هيئة الأركان اليوناني الفريق الركن قسطنطينوس فلوروس، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين خاصة في الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأكد الرويلي - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن تمرين (عين الصقر 1) الذي سيقام في اليونان خلال الشهر الحالي بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية بين البلدين لدعم أواصر التعاون بين قوات البلدين التي ستسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية لكلاهما، مؤكدا أهمية هذه التمارين في الحفاظ على الأمن والاستقرار.