رئيس هيئة الأركان السعودي يصل اليونان لحضور مناورات «عين الصقر 1»

وصل رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، إلى جمهورية اليونان لحضور مناورات التمرين العسكري "عين الصقر 1" في قاعدة سودا الجوية.واجتمع رئيس هيئة الأركان السعودي، مع نظيره اليوناني الفريق الأول الركن كونستنتينوس فلوروس، لبحث التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية.ونشرت وزارة الدفاع السعودية جانب من مناورات التمرين العسكري بين القوتين السعودية واليوناينة، حيث واصلت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية "F-15C" وطائرات القوات الجوية اليونانية “F-16” و"ميراج-2000" و"فانتوم ف-٤" طلعاتها الجوية في سماء البحر الأبيض المتوسط، لتنفيذ العديد من السيناريوهات التدريبية التي تشتمل على عمليات مضادة بنوعيها الهجومية منها والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي، والمناورات الجوية وتدمير أهداف أرضية.وقال رئيس هيئة الأركان السعودي، إن المشاركة في المناورات تعكس الحرص على تطوير القوات المسلحة، مؤكدًا أن مناورات "عين الصقر 1" هدفها تبادل الخبرات العسكرية مع اليونان.