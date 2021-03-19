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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بالخرائط.. أهم الخامات التعدينية المطروحة للمزايدة العالمية

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:35 م
جريدة الدستور
سيد الابنودى
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تعد الخامات التعدينية فى مناطق مصر المختلفة من أجود الخامات على مستوى الشرق الأوسط، والتى تقدر بنحو 44 خامة لم يستغل منها سوى نحو 25 خامة فقط، ولذلك أولت القيادة السياسية اهتماما بالغًا بثروات مصر الطبيعية فى الفترة الأخيرة وكلفت المختصين بدراسة إماكانية طرح عدد من الخامات للمزايدة العالمية للبحث والتنقيب والاستكشاف، وهذا ما تم بالفعل فى أواخر عام 2020، حيث طرحت هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول نحو 10 خامات تعدينية للبحث والاستكشاف فى المزايدة العلنية رقم 2 لسنة 2020.

وتنشر "الدستور" أهم الخامات التعدينية بالمزايدة العالمية ومواقعها حسب الخرائط وهى كالتالي:

"الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين، ولأول مرة طمى بحيرة ناصر".

وتأتى هذه المزايدة بنظام الضرائب والإتاوة الذى نصت عليه تعديلات قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية، وذلك بمناطق الصحراء الشرقية ومرسى علم وأسوان وبعد المحافظات الأخرى، كما تضم المزايدة 208 قطاعات على مساحة 38 ألف كيلو، للبحث عن الخامات المعدنية.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية، أكد فى تصريحات سابقة، أن تعديل بعض مواد قانون التعدين وفر الشفافية والوضوح، وأعطى مرونة أمام الاستثمارات، وساهم فى معالجة التحديات التى واجهت المستثمرين وسرعة استصدار التراخيص للمستثمر، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين وضع خطة مستقبلية قوية للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والدعم الحكومى تستهدف الوصول بصادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040، حيث لا تزيد على 1.6 مليار حاليًا.

وكانت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، أعلنت فى فبراير الماضي، مد أجل إغلاق مزايدة البحث عن الذهب في جولتها الثانية التي تم طرحها في نوفمبر الماضى إلى الثانية عشرة من مساء السبت 15 مايو 2021 بتوقيت القاهرة، بدلًا من 15 مارس 2021، نظرًا لظروف جائحة كورونا ومن أجل إعطاء فرصة أكبر للمستثمرين للتقدم للمشاركة في المزايدة.

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