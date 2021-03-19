حقيقة إصابة 17 ممرضة بكورونا بمستشفى فرشوط

نفى مستشفى فرشوط المركزي بقنا، ما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابة 17 ممرضة بقسم العمليات بفيروس كورونا.وأشار المستشفى إلى أن ما يتم تداوله عار تماما من الصحة، وأن ما حدث هو أن إحدى الممرضات بقسم العمليات، أصيبت بفيروس كورونا، بعد أن انتقلت لها العدوى من والدها وليس في المستشفى، وبناء عليه تم سحب مسحات لجميع الممرضات بالقسم وجاءت نتيجة المسحات كلها سلبية.وأوضح المستشفى أن ما تم تداوله عن استخدام جهاز واحد لقياس السكر لمرضى كورونا والمرضى بأمراض أخرى، عارٍ تماما من الصحة، وهذا لا يعقل بالمرة، فضلا أن هناك مخزون كاف من الأجهزة لخدمة المرضى.