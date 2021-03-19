النمسا تسجل 3515 إصابة جديدة و42 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 3515 إصابة جديدة و42 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الجمعة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 508 آلاف و96 حالة، موضحا تعافي 468 ألفا و275 حالة.. بينما توفي 9024 حالة.وأشار البيان إلى تواجد 1834 حالة في المستشفيات منها 397 حالة في وحدات العناية المركزة، بينما تلقى التطعيم بلقاح "كورونا" حتى الآن مليون و189 ألفا و103 أشخاص.وأوضح البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي: (بورغنلاند برصيد 106 حالات - كارينثيا 163 - النمسا السفلى 751 - النمسا العليا 556 - سالزبورغ 276 - ستيريا 499 - تيرول 236 - فورارلبرغ 51 - والعاصمة فيينا 877 حالة).