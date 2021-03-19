إصابة شخصين في تصادم سيارة بعمود إنارة بالطريق الدائري بالإسماعيلية

أصيب شخصين، اليوم الجمعة، إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بالطريق الدائري بالطريق الدائري أمام معسكر القرش.تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة ووجود مصابين.انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَن من المعاينة الأولية تصادم سيارة ملاكي رقم "ط ه ق 4351" بعمود إنارة بالطريق الدائري، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وجرى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، وتحرير محضر بالواقعة.وكشفت مصادر طبية، أن المصابين هم: شروق هاني السيد، بالكيلو 2، 20 عاما، مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية، ومحمد حمادة أحمد، حي السلام، 23 عاما، سحجات بالجسم.