تشييع جثمان المخرج رائد لبيب من مسجد السيدة نفيسة

شيع جثمان المخرج الراحل رائد لبيب، منذ قليل، من مسجد السيدة نفيسة عقب تأدية صلاة الجنازة عليه بعد العصر بحضور أسرته لاستقبال المعزين، وسط غياب نجوم الفن، والذي لم يحضر منهم سوى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الفنان منير مكرم، الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف.وتوفي صباح اليوم الجمعة المخرج رائد لبيب بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وتشييع جنازته عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة ويعد الراحل أشهر مخرجي برامج المقالب وعلى رأسهم برنامج الكاميرا الخفية.وتدهورت الحالة الصحية للمخرج الراحل خلال الأسابيع الماضية نقل على إثرها لمستشفى الشروق بالمهندسين تم حجزه بالعناية المركزة حتى وافته المنية.الراحل بدأ مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات كمخرج مساعد وشارك في العديد من الأعمال من ضمنها "هند والدكتور نعمان، دموع الشموع، حكاية ميزو".ومن أشهر وأهم أعماله برنامج الكاميرا الخفية مع الفنان الراحل إبراهيم نصر، وكان آخر أعماله مسلسل "الأستاذ بلبل وحرمه" بطولة الفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة رانيا فريد شوقي.