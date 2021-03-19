10 أعراض جديدة للموجة الثالثة من كورونا

- التهاب ملتحمة العين:



- حساسية الجلد:



- تورم الجلد



- أرتيكاريا:



- البثور المائية:



- تشبك الجلد:



- الإرهاق العقلي:



- مشاكل في الجهاز الهضمي:



- تساقط الشعر:



- الإرهاق والإعياء:



أوصت منظمة الصحة العالمية، باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق وعلى رأسها الحجر الصحي، وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن أحدث أعراض الموجة الثالثة من وباء فيروس كورونا المستجد، جاء فيه أنه بجانب أعراض الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس هناك 10 أعراض جديدة.التهاب ملتحمة العين من أغرب أعراض كورونا الجديدة قد يكون من أعراض الإصابة بكورونا، كما أن العيون قد تكون بوابة دخول الفيروس للجسم في الأساس وهو عبارة عن إحمرار بياض العين، ويعتبر أكثر شيوعًا في الإصابة بكورونا الأكثر خطورة.حساسية الجلد من علامات كورونا الجديدة من الأعراض المستجدة للمرض إذ أصبح الجلد ساحة لعمل كورونا، وربما تظهر بعض الأعراض التالية حال الإصابة نتوءات حمراء صغيرة تظهر بصورة منتشرة مع بقع حمراء مسطحة متعددة.تورم الجلد من أعراض فيروس كورونا الجديدة، ويعاني الجلد من تورم ويطلق عليه "أصابع كورونا".يمكن أن يؤثر على اليدين أو القدمين أو كليهما في نفس الوقت قد يكون الجلد المتغير باللون الأحمر الأرجواني مؤلم ومثير للحكة، وفي بعض الأحيان تكون هناك بثور صغيرة وتظهر حالات تورم الأصابع في وقت متأخر من المرض بعد أعراض أخرى، وهي أكثر شيوعًا لدى الأطفال.الأرتيكاريا من علامات الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد، وهي طفح جلدي وردي أو أحمر مثير للحكة قد يظهر على شكل بقع أو كتل حمراء بارزة وتتراوح من حجم رأس الدبوس إلى أحجام كبيرة بحجم أطبق الطعام وتستمر 10 أيام.ظهور البثور المائية من علامات الإصابة المبكرة بفيروس كورونا البثور المائية من الأعراض الجديدة لكورونا عبارة عن بثور صغيرة مملوءة بالسوائل قد تظهر في وقت مبكر من المرض أو في أي وقت، وتوجد على اليدين تصيب الفئة العمرية الشبابية، وتدل على الاصابة بوباء كورونا متوسط الخطورة.تشبك الجلد من أعراض فيروس كورونا الجديدة فهو عبارة عن علامات تظهر على الجلد تشبه شباك الصيد لونها أحمر مزرق، أو كدمات صغيرة وتصيب الفئات العمرية الأصغر بسبب انسداد الأوعية الدموية.تعاني النساء خاصة من الإرهاق العقلي فهو من الأعراض الجديدة لفيروس كورونا المستجد، ويسمى بـ"ضباب الدماغ" فقد تكررت شكاوى المصابين بكورونا من تراجع مستوى تركيزهم على نحو كبير بعد أيام من الشعور باحتقان الحلق أو التهاب الجيوب الأنفية والصداع.مشاكل الجهاز الهضمي من العلامات الجديدة التي تدل على الاصابة بوباء فيروس كورونا المستجد من وتكون متمثلة قيء أو غثيان أو اسهال أو آلام في البطن ويعانى منها خاصة الأطفال.يحدث في حالات الإصابة الشديدة بوباء فيروس كورونا المستجد، تساقط كبير للشعر ويبدأ في استعادة عافيته بشرط أن تكون مستويات الحديد في الدم طبيعية.أحد أبرز الأعراض التى تظهر على الجسم وتبقى لفترة طويلة هى الإرهاق الجسدي والتعب الشديد وينخدع المصابين بالإرهاق، معتقدين أنه تعب بدني، لكن قد يكون مؤشر كبير على الإصابة بكورونا.