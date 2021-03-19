إقبال من المواطنين على حديقة فريال وشارع مصر ببورسعيد

شهدت حديقة فريال التاريخية وشارع 73 السياحى في بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من الزائرين من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.حيث يستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لبورسعيد لزيارة العديد من المناطق السياحية ببورسعيد وعلى رأسها حديقة فريال والتى اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التى يزورها القادمين للمحافظة وذلك بعد التطور الحضارى والجمالى الذى شهدته حديقة فريال التاريخية والتى أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخرا. وكذلك سوق الأسماك الجديد والبازار الجديد.وأعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بزيارة حديقة فريال والتى تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبى، مؤكدين على أن بورسعيد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتى يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ومنها منطقة الملاحات ببورفؤاد.يذكر أن محافظة بورسعيد تشهد حاليا إقبالا من الزائرين من مختلف المحافظات لمشاهدة التطورات التى حققتها المدينة فى مختلف المجالات وأهمها المجال السياحى والأسواق وتقديم خدمات مميزة للزائرين.