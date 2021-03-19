«العزة للمصريين».. كيف احتفل المصريين بذكرى تحرير طابا
الجمعة 19/مارس/2021 - 03:49 م
هاجر رضاطباعة
تحتفل مصر فى مثل هذا اليوم 19 مارس من كل عام بعودة طابا إلى أراضيها ورفع العلم عليها.
ويرصد "الدستور" احتفالات المصريين بذكرى تحرير طابا، في سياق السطور التالية:-
"صلاح" أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال:"العزة للمصريين والفخر للعرب"، واحتفلت ولاء شهبور قائلًة: "فخورة بوجودي في #طابا حيث يرفرف علم مصر خفاقًا في ذكرى استردادها، فتحية للشهداء الذين ضحوا بحياتهم كي نكون هنا، وتحية لعقول مصر القانونية والدبلوماسية التي استعدنا بفضلها طابا #تحيا_مصر 🇪🇬"
فيما كتب أحمد طارق: "انتصار جديدة للسيادة المصرية"، لترد منى أحمد:" تحيا مصر يارب احفظ مصر الغالية وأهلها من كل شر".
وعلقت منى مهداوي: "تعيشي منصورة وحرة يا مصرنا العزيزة"، وكتب عمر غازي: "🇪🇬 عاشت مصر حرة أبية".
ويرصد "الدستور" احتفالات المصريين بذكرى تحرير طابا، في سياق السطور التالية:-
"صلاح" أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال:"العزة للمصريين والفخر للعرب"، واحتفلت ولاء شهبور قائلًة: "فخورة بوجودي في #طابا حيث يرفرف علم مصر خفاقًا في ذكرى استردادها، فتحية للشهداء الذين ضحوا بحياتهم كي نكون هنا، وتحية لعقول مصر القانونية والدبلوماسية التي استعدنا بفضلها طابا #تحيا_مصر 🇪🇬"
فيما كتب أحمد طارق: "انتصار جديدة للسيادة المصرية"، لترد منى أحمد:" تحيا مصر يارب احفظ مصر الغالية وأهلها من كل شر".
وعلقت منى مهداوي: "تعيشي منصورة وحرة يا مصرنا العزيزة"، وكتب عمر غازي: "🇪🇬 عاشت مصر حرة أبية".