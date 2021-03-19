السعودية تنهى استعداداتها لتنفيذ مناورات «الفلك 4» مع القوات السودانية

أنهت القوات البحرية الملكية السعودية، اليوم، كل استعداداتها لتنفيذ مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط (الفلك 4) بالأسطول الغربي مع القوات البحرية السودانية، حسبما أفادت وزارة الدفاع السعودية.ووصلت أمس إلى قاعدة الملك فيصل البحرية، وحدات القوات البحرية السودانية المشاركة في التمرين، وكان في استقبالها عدد من ضباط الأسطول الغربي.وتنفذ القوتان البحريتان السعودية والسودانية، الأسبوع القادم، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "الفلك 4" في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة.وتشارك في التمرين مشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية، فيما بدأت البحرية السعودية ونظيرتها السودانية، أول تمرين مشترك في عام 2013 بعنوان "الفلك 1" في ميناء بورتسودان بالسودان.