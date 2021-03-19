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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مكبرة لتعقيم وتطهير الشوارع والميادين في إبشواي بالفيوم

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:44 م
تعقيم المنشأت
تعقيم المنشأت
الفيوم - زينب علاء
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي برئاسة مراد مسعود رئيس المركز بحملة مكبرة للتعقيم والتطهير بمدينة إبشواي والوحدات المحلية القروية التابعة وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بشأن تعقيم وتطهير المصالح والهيئات الحكومية وأماكن تردد المواطنين بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

قال مراد مسعود رئيس المركز، إن الحملة قد استهدفت المساجد ومكتب البريد ومركز الشباب والوحدة المحلية والوحدة الصحية والوحدة البيطرية والجمعية الزراعية بابو شنب وكذلك المدارس والمرافق الخدمية بالوحدة المحلية بالعجميين ومبني الوحدة المحلية والوحدة الصحية ونقطة الشرطة ومدرسة الشهيد تامر رمضان بسنرو القبلية.\

كما تم تعقيم المصالح الحكومية ومبني الوحدة المحلية بالنصارية والتنسيق مع إدارة ابشواي البيطرية لبدء تعقيم مداخل العزب والشوارع العمومية بالنصارية غدا
وفيما يخص الوحدة المحلية بابوكساه فقد شملت الحملة تعقيم وتطهير الوحدة المحلية والوحدة الصحية والمنطقة المحيطة ومكتب التموين ومدخل وطرقات بنك التنمية ومكتب الشئون الاجتماعية وبعض المساجد ودور العبادة، بالإضافة إلى تعقيم مقر الوحدة المحلية ومكتب التموين والمساجد التي تؤدي صلاة الجمعة ومخزن الدقيق ومكتب الشئون الاجتماعية بالخالدية.

واضاف، جارٍ استكمال أعمال حملة التعقيم والتطهير بباقي مناطق المركز حرصا على سلامة المواطنين والتصدى لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

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