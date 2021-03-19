شاكر عبد الحميد: لا يصح أن نقول عن الأعلى للثقافة «مجلس العواجيز»

في بدايات 2017 حاورت "الدستور" المفكر الكبير الدكتور شاكر عبدالحميد، والذي رحل أمس متأثرًا بكورونا عن عمر ناهز 69 عاما، وتطرق الحوار لقصور الثقافة والأعلى للثقافة، حيث كان الكثيرون قد دأبوا على تسميته بـ"مجلس العواجيز".قال شاكر عبد الحميد: "قصور الثقافة تحتاج إلى الكثير من العمل من حيث الموظفين والرؤية واللوائح والإمكانيات وتدريب الموظفين".وأضاف: "نحن نعيش في فترة شبه رأسمالية، ولكن يجب التفكير في إستراتيجية جديدة، والحقيقة أنه ليس قصور الثقافة فقط ولكن كافة القطاعات تحتاج إلى إعادة نظر، البيت الفني للمسرح والأعلى للثقافة والأكاديمية تحتاج إلى شغل أيضا".وتابع: "أما ما يطلق عن الأعلى للثقافة كمجلس للعواجيز فأنا أرفضها تماما لأنها طريقة ازدرائية ومحقرة، من أربع سنوات هذا المجلس كان به أستاذي مصطفى سويف، هؤلاء خبرات عظيمة، واستخدام التصنيفات مجحف وأنا ضده تماما، لا تنظر لعمره ولكن انظر لجهده، مايكل أنجلو كان يرسم وهو في الخامسة والثمانين، وسرفانتس كتب دون كيخوت في السبعين، لا تنظر إلى السن ولكن للعمل".