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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أشرف زكي يُشارك في توديع رائد لبيب (فيديو)

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:36 م
جريدة الدستور
حسام عسل _ آية سالم
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وصل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى مسجد السيدة نفيسة؛ للمشاركة في جنازة المخرج الراحل رائد لبيب، وتقديم واجب العزاء لأسرته.

توفي صباح اليوم الجمعة المخرج رائد لبيب بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وتشييع جنازته عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة. ويعد الراحل أشهر مخرجي برامج المقالب وعلى رأسهم برنامج الكاميرا الخفية.

وتدهورت الحالة الصحية للمخرج الراحل خلال الأسابيع الماضية نقل على إثرها لمستشفى الشروق بالمهندسين تم حجزه بالعناية المركزة حتى وفاته المنيه.

الجدير بالذكر أن الراحل بدء مسيرته الفنية في أواخر السبعينات كمخرج مساعد وشارك في العديد من الأعمال من ضمنها "هند والدكتور نعمان، دموع الشموع، حكاية ميزو".

ومن أشهر وأهم أعماله برنامج الكاميرا الخفية مع الفنان الراحل إبراهيم نصر، وكانت آخر أعماله مسلسل "الأستاذ بلبل وحرمه" بطولة الفنان فتحي عبد الوهاب والفنانة رانيا فريد شوقي.

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