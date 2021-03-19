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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التصديق على إعدام مزارع قتل زوجته لشكه في سلوكها بالقليوبية

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:35 م
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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صدق مفتي الجمهورية على حكم الإعدام الصادر بحق لمزارع قام بقتل زوجته بأن خنقها بـ"إيشارب" مع سبق الإصرار والترصد.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار عادل على ماهر هلال، والمستشار ناجى نصر هلال نصر هلال، والمستشار مصطفى عبد المنعم عبدالعزيز وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.

كانت محكمة جنايات بنها قرارا بإحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته بأن خنقها بـ"إيشارب" مع سبق الإصرار والترصد إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي حول ما أسند إلى المتهم.

ترجع وقائع القضية، حيث كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا من مركز طوخ بقيام "ع. ا. م" مزارع، بقتل زوجته المجني عليها "ش. ا".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة ظنًا منه علي خلاف الحقيقة أن زوجته تخونه مع آخر مجهول فتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية علي التخلص منها وقام بخنقها مستخدما غطاء الرأس "إيشارب" في إزهاق روحها.

وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها السابق.

وجاء في أمر الإحالة إن المتهم قتل زوجته المجني عليها "ش. ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على التخلص منها وقام بخنقها مستخدمًا غطاء الرأس حتى أزهق روحها.

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