الطاقة السعودية: تعرض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة

أعلن مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية، عن تعرض مصفاة تكرير البترول في العاصمة الرياض، لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم.وأوضح المصدر في بيان له منذ قليل، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه نجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، دون وقوع إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.وأكد المصدر، أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكل أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمى كذلك.وجدد المصدر دعوة المملكة لدول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.