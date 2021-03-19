«القاهرة الساحرة» أحدث معارض الفنان جمال مليكة بجاليري الكحيلة

يحتضن جاليري الكحيلة بمقره الكائن في 15 شارع البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين٬ في الفترة من 4 إلي 14 أبريل 2021 فعاليات المعرض الشخصي للفنان جمال مليكة٬ والذي يقام تحت عنوان "القاهرة الساحرة".وتعتبر أعمال الفنان جمال مليكة سفيرًا للفن المصرى بإيطاليا٬ حيث أنه رسم المشاهد المسرحية والتليفزيونية٬ وأصبح أول من أدخل فن رسم المشاهد إلى إيطاليا من خلال المسرح الغنائى ومن خلال الميدياست وهو بث تليفزيونى قام "مليكة"من خلاله بإعداد الديكورات لمجموعة من البرامج التليفزيونية التى تبرز الفكرة. كما أنه عضو معرض الفنون الدائم بميلانو - إيطاليا.وعن عالم "مليكة" الفني يقول الناقد والشاعر جمال القصاص: يبحث مليكة في أعماله عن أساطير زمانه ويحولها إلى إرث خاص، وأثر يتسع عبر اللوحة، التي تلعب دور الربط بين زمن هذه الأساطير وزمنها الخاص، بينما يبدو سطح الصورة وكأنه صحراء شاسعة تعيد ترتيب نفسها تحت وقع ضربات الفرشاة بعنفوانها المرتجل الحاد، وصخبها المشمس، لتشف عن إيقاعات حيوية مباغتة للخط واللون والنغمة والتكوين.بمنطق اللحظة وفورانها في الداخل يذهب مليكة إلى الرسم مسلحا بغواية وخبرة التحطيم والبناء، تحطيم الأطر والأقانيم التقليدية للصورة، وبناء الفعل الفني طازجا وحيا من داخل الركام والشظايا ليصبح فعل تحرر وصحوة، في ظلاله تتعايش هذه الأساطير بمحبة خالصة، وتتخلص من كوابح الظلال والقبح.بينما يؤكد الناقد الفني الإيطالي "كارميلو سترانو" علي أن "مليكة": انتهج علي مدي مشواره الفني نهجين ميزا أعماله الفنية ألا وهما: الجدلية والتزامنية. فأما عن التزامنية فقد تبدو واضحة من خلال الإحساس المنبعث من أعماله والذي يعكس صورة العالم الإجمالية المتأصلة في وجدان الفنان المصري؛ هذا البعد الفني الذي ارتبط بشدة بمليكه وظل ملازما له طوال فترة درا ستة بأكاديمية الفنون الجميلة ببيرا بميلانو.