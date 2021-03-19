جثمان رائد لبيب يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة عليه (فيديو)

وصل جثمان المخرج الراحل رائد لبيب، منذ قليل، إلى مسجد السيدة نفيسة؛ لتأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر، وسط حضور أسرته.توفي صباح اليوم الجمعة المخرج رائد لبيب، بعد صراع طويل مع مرض السرطان. ويعد الراحل أشهر مخرجي برامج المقالب وعلى رأسهم برنامج الكاميرا الخفية.وتدهورت الحالة الصحية للمخرج الراحل خلال الأسابيع الماضية نقل على إثرها لمستشفى الشروق بالمهندسين تم حجزه بالعناية المركزة حتى وفاته المنيه.الجدير بالذكر أن الراحل بدء مسيرته الفنية في أواخر السبعينات، مخرج مساعد، وشارك في العديد من الأعمال من ضمنها "هند والدكتور نعمان، دموع الشموع، حكاية ميزو".ومن أشهر وأهم أعماله برنامج "الكاميرا الخفية"، مع الفنان الراحل إبراهيم نصر، وآخر أعماله مسلسل "الأستاذ بلبل وحرمه" بطولة الفنان فتحي عبد الوهاب، والفنانة رانيا فريد شوقي.