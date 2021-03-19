تنس الطاولة بـ«تعليم الشرقية» يحصد كأس دوري المصالح الحكومية 2021

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعبي فريق تنس الطاولة بمديرية التربية والتعليم لتألقهم وحصولهم على كأس بطولة دوري المصالح الحكومية 2021 والتي أقيمت بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط في الفترة من 9 الي 14 مارس 2021.أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمام كبيرا بدعم قطاع الرياضة والرياضيين وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية وذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيدا بالنجاح الذي حققه لاعبي فريق تنس الطاولة بمديرية التربية والتعليم وتفوقهم علي لاعبي 26 محافظة متمنيا لهم مزيدا من التفوق الرياضي ورفع اسم المحافظة عاليًا.ومن جانبه أوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن لاعبي فريق التنس بالمديرية حصلوا على كاس البطولة للعام الثالث علي التوالي في البطولة التي أقيمت بمدينة راس البر بمحافظة دمياط بمشاركة لاعبي 26 محافظه واستطاعوا الفوز بجدارة واستحقاق علي الفرق المنافسة وسط أجواء اتسمت بالتنافس الشريف والروح الرياضية العالية.يذكر أن بطولة دوري المصالح الحكومية 2021 والتي نظمها الإتحاد الرياضي العام للعاملين بالمصالح الحكومية أقيمت بمشاركه الفرق الرياضية من العاملين بالمصالح الحكومية بـ 26 محافظة بمدينة راس البر بمحافظة دمياط في الفترة من 9 الي 14 مارس 2020 في رياضات (كرة القدم خماسي – الكرة الطائرة – كرة اليد – تنس الطاولة).