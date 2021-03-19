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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قرقاش: منهجية الإمارات ناجحة في حماية المجتمع من كورونا

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:18 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أشاد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ووزير الدولة السابق للشئون الخارجية أنور قرقاش، بنهج بلاده الناجح في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك بعد أن تجاوز إجمالي عدد جرعات اللقاح في دولة الإمارات 7 ملايين جرعة.

وكتب قرقاش، اليوم الجمعة، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "إجمالي جرعات التطعيم في الإمارات تتجاوز السبعة ملايين جرعة اليوم"، مضيفًا: "تستمر المنهجية الناجحة للإمارات في حماية مجتمعنا من جائحة الكورونا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، تقديم 143.680 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت الصحة الإماراتية في بيان لها، الجمعة، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها حتى الآن، بلغ 7.124.146 جرعة، بمعدل توزيع 72.04 جرعة لكل 100 شخص.

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