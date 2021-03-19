روسيا تسجل نحو 9700 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا اليوم الجمعة، 9 آلاف و699 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، فيما تماثل للشفاء 12 ألفًا و337 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء- وفقًا لقناة لوسائل إعلام روسية اليوم - أن روسيا سجلت منذ بدء تفشي الوباء 4 ملايين و437 ألفًا و938 إصابة، توفي منهم 94 ألفًا و267 شخصًا، مشيرًا إلى أن الإصابات الجديدة وزعت على 84 إقليمًا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو بـ(1809 حالات)، تليها مدينة سانت بطرسبورغ بـ (921 حالة)، ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (605) حالات.