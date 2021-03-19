الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل مكتب التربية الدينية

قال الأنبا باخوم المتحدث الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية بمصر إن صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، استقبل مكتب التربية الدينية، ولجنة المهرجان الإيبارشي بالقاهرة، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.وتابع: جاء ذلك بحضور الأب الدكتور يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة، والأب جورج جميل، والأب يوحنا سعد.مضيفا: ضمن الاجتماع إلقاء كلمات التهنئة لغبطة البطريرك، كما دار الحديث حول تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وكذلك الرؤية المستقبلية فيما يخص التكوين الشخصي للخادم، وأنشطة المهرجان الإيبارشي، وذلك بالإضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات الأخرى.