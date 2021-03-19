حبس 4 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بأوسيم

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس 4 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازه أسلحة نارية وذخيرة بأوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين.كانت قد وردت معلومات لرئيس مباحث نقطة شرطة البراجيل في أوسيم، بمحافظة الجيزة، تفيد بتورط 4 أشخاص في الاتجار بالمواد المخدرة، واستعدادهم لجلب صفقة كبيرة من مخدر الحشيش، لترويجها بين عملائهم بمنطقة أوسيم، والمناطق المجاورة لها، وتوصلت التحريات إلى أن اثنين من المتهمين يقيمون بأوسيم، واثنين من خارج المنطقة، وحدد رجال المباحث موعد ومكان تسليم الصفقة.وعقب الحصول على إذن من النيابة، تم رصد تحركات المتهمين، وإعداد أكمنة لهم، حتى تمكن من ضبط المتهمين الأربعة، وبحوزتهم 242 فرش حشيش، بلغ وزنها 25 كيلو، بالإضافة إلى بندقية، وفرد خرطوش، وسيارة ملاكي.بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها، وترويجها بين عملائهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيقات.