فرنسا: اكتشاف سلالة جديدة من كورونا لا يرصدها بعض الفحوصات

كشفت السلطات الفرنسية النقاب عن وجود سلالة جديدة متحورة من فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" أُكتشفت في البلاد قد لا ترصدها اختبارات مسحة الأنف.ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الجمعة، عن وثيقة أفادت بسلبية الاختبارات الطبية لعدد من الأشخاص المصابين بسلالة الفيروس البريطانية، مع وجود إخطار رسمي يفصل أن هناك "تناقض متكرر بين العلامات السريرية الموحية برصد "كوفيد-19" ونتائج سلبية لاختبار "بي سي آر" وذلك عند إجراء مسحة أنفية بلعومية.وأضافت الوثيقة أن مزيدًا من التحقيقات جارية "بغرض تقييم تأثير تلك السلالات المتحورة على قابلية الانتقال ومدى شدتها والمخاطر المحتملة للهروب المناعي لتلك السلالة الجديدة".وقد يثير الأمر المستجد المخاوف من أن هذه السلالة أو أخرى مشابهة قد تنتشر دون أن يتم اكتشافها بطرق الفحوصات الموحدة.