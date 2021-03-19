رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: اكتشاف سلالة جديدة من كورونا لا يرصدها بعض الفحوصات

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:58 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
كشفت السلطات الفرنسية النقاب عن وجود سلالة جديدة متحورة من فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" أُكتشفت في البلاد قد لا ترصدها اختبارات مسحة الأنف.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الجمعة، عن وثيقة أفادت بسلبية الاختبارات الطبية لعدد من الأشخاص المصابين بسلالة الفيروس البريطانية، مع وجود إخطار رسمي يفصل أن هناك "تناقض متكرر بين العلامات السريرية الموحية برصد "كوفيد-19" ونتائج سلبية لاختبار "بي سي آر" وذلك عند إجراء مسحة أنفية بلعومية.

وأضافت الوثيقة أن مزيدًا من التحقيقات جارية "بغرض تقييم تأثير تلك السلالات المتحورة على قابلية الانتقال ومدى شدتها والمخاطر المحتملة للهروب المناعي لتلك السلالة الجديدة".

وقد يثير الأمر المستجد المخاوف من أن هذه السلالة أو أخرى مشابهة قد تنتشر دون أن يتم اكتشافها بطرق الفحوصات الموحدة.

موضوعات متعلقة

حقيقة بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية

فرنسا: اكتشاف سلالة جديدة من كورونا لا يرصدها بعض الفحوصات

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

ننشر رابط نتيجة اولى وثانية ثانوي اليوم 2021


الصور

image description

إزالة مخالفات بناء في دمياط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ

image description

ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية

image description

«الدستور» في رحلة لتدريب الصقور (صور)

image description

محمد نور الدين عميدًا لكلية الزراعة بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

إنفوجراف

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

جحافل من الفئران تغزو مناطق واسعة في شرق أستراليا

بريطانيا تدرس إصدار «شهادة لقاح كورونا» لاستئناف الفعاليات الرياضية

فنلندا تحتفظ بلقب أسعد مكان على وجه الأرض رغم الجائحة

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

شاكر عبد الحميد: لا يصح أن نقول عن الأعلى للثقافة «مجلس العواجيز»

تنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة.. الأوبرا المصرية بـ 18 حفلا في 9 محافظات

صلاح بيصار ناعيا شاكر عبد الحميد: ستظل بيننا بتواضعك وجمال شخصيتك

مديرة القومي للترجمة: شاكر عبد الحميد لم يتخل لحظة عن دماثته وذوقه