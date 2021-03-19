ضبط أغذية منتهية الصلاحية وتحرير محاضر لمخالفات ببني سويف

وجه الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية.مشيرا إلى تكليفه الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الطب الوقائي، بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية، وبناء على ذلك قام فريق مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية بعمل حملة على المنشآت الغذائية بقرية كفر درويش، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والجهات المعنية.وقامت الحملة بالمرور على 21 منشأة، وتم سحب 27 عينة أغذية مختلفة وإرسالها لمعمل التحليل، وإعدام 32 كجم من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية، وتحرير عدد 5 محاضر جنحة للمخالفة للقرار 96 لسنة 67 لعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية، وتحرير 18 محضر بواقع: 5 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية وعدد 13 محضر لعدم حملهم شهادات صحية لمزاولة المهنة.