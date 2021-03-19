رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة في الشرقية

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:23 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
طباعة
أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية، إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بإداراتي منيا القمح وههيا البيطرية بالإشتراك مع الجهات المعنية مجالس المدن - الرقابة التموينية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، قامت بشن حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك

وأسفرت عن ضبط 2 طن 500 كجم دواجن بمجزر للدواجن بمنيا القمح، و750 كجم لحوم مفرومة و100 كجم كبدة بسيارة نصف نقل مغطاة بههيا وتحمل أرقام محافظة الفيوم محملة بلحوم مفرومة وكبدة غير صالحة للاستهلاك وبدون بيانات، وتم تحرير محضرين مخالفه لمجزر الدواجن وصاحب السيارة النصف نقل، ولاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم.

موضوعات متعلقة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات


الصور

image description

إزالة مخالفات بناء في دمياط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ

image description

ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية

image description

«الدستور» في رحلة لتدريب الصقور (صور)

image description

محمد نور الدين عميدًا لكلية الزراعة بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

إنفوجراف

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

جحافل من الفئران تغزو مناطق واسعة في شرق أستراليا

بريطانيا تدرس إصدار «شهادة لقاح كورونا» لاستئناف الفعاليات الرياضية

فنلندا تحتفظ بلقب أسعد مكان على وجه الأرض رغم الجائحة

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

شاكر عبد الحميد: لا يصح أن نقول عن الأعلى للثقافة «مجلس العواجيز»

تنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة.. الأوبرا المصرية بـ 18 حفلا في 9 محافظات

صلاح بيصار ناعيا شاكر عبد الحميد: ستظل بيننا بتواضعك وجمال شخصيتك

مديرة القومي للترجمة: شاكر عبد الحميد لم يتخل لحظة عن دماثته وذوقه