ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة في الشرقية

أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية، إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بإداراتي منيا القمح وههيا البيطرية بالإشتراك مع الجهات المعنية مجالس المدن - الرقابة التموينية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، قامت بشن حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماكوأسفرت عن ضبط 2 طن 500 كجم دواجن بمجزر للدواجن بمنيا القمح، و750 كجم لحوم مفرومة و100 كجم كبدة بسيارة نصف نقل مغطاة بههيا وتحمل أرقام محافظة الفيوم محملة بلحوم مفرومة وكبدة غير صالحة للاستهلاك وبدون بيانات، وتم تحرير محضرين مخالفه لمجزر الدواجن وصاحب السيارة النصف نقل، ولاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم.