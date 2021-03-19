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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جلوريا جيفارا تدعو العالم لتكثيف نشر اللقاحات لإحياء السفر الدولي

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:22 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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قالت جلوريا جيفارا، الرئيس والمدير التنفيذي "WTTC" إن المجلس يدعو الحكومات في جميع أنحاء أوروبا إلى تكثيف نشر اللقاحات بعد إعطاء المنظمين موافقتهم على الاستخدام الآمن للقاح AstraZeneca.

وأكدت جيفارا: نرحب بالدعم المقدم من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) التي يجب أن تسمح الآن للحكومات في جميع أنحاء أوروبا بإعادة توزيع اللقاح الذي تشتد الحاجة إليه، كما أننا بحاجة الآن إلى زيادة الانتشار بشكل كبير حتى نتمكن من إحياء السفر الدولي في الوقت المناسب لموسم الصيف الحاسم، لذلك يمكن إنقاذ عدد لا يحصى من الشركات من خلال قطاع السفر والسياحة المحاصر ويمكن للمصطافين الاستمتاع أخيرًا بإجازة في الشمس.

وتابعت: يسعدنا أن دولًا مثل المملكة المتحدة وغيرها قد قادت الطريق في إطلاق اللقاحات، بينما في أوروبا، وصربيا، والنرويج، ومالطا، والدنمارك، قطعت أشواطا هائلة في تطعيم سكانها.

تأتي هذه الأخبار الإيجابية بعد يوم واحد فقط من إشارة المفوضية الأوروبية إلى اعتمادها للشهادة الرقمية الخضراء للدول الأعضاء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ما يمكنها من الترحيب بالمسافرين بإثبات التطعيم أو الاختبار السلبي أو اختبار الأجسام المضادة الإيجابي.

واختتمت تصريحها قائلة إنه بمجرد أن تتبنى الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي الشهادة الرقمية الخضراء، والتي نأمل أن تكون في الوقت المناسب لفترة الصيف المزدحمة، ويتبع المسافرون والمصطافون تدابير الصحة والنظافة ويتبنون ارتداء القناع الإلزامي، يمكن للمستهلكين حجز رحلاتهم بثقة.

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