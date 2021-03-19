بولندا تسجل نحو 26 ألف إصابة جديدة بكورونا و419 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الجمعة، تسجيل 25 ألفًا و998 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليونين و10 آلاف و244 حالة.وذكرت الوزارة في بيان أورده موقع "بولاند إن" أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 48 ألفًا و807 حالات، وذلك عقب تسجيل 419 حالة وفاة جديدة منذ أمس الخميس.وأضافت أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى مليون و620 ألفًا و272 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى 341 ألفًا و165 حالة على مستوى البلاد.جدير بالذكر أن عدد الحاصلين على لقاح "كورونا" في بولندا بلغ حتى الآن 4 ملايين و893 ألفًا و320 شخصًا.يُشار إلى أن فيروس "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي الوباء أكثر من 121 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و700 ألف شخص حتى الآن.