محافظ بني سويف: 18 ألفا و708 سيدات استفدن من مبادرة «حقك تنظمى»

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، مع وكيل وزارة الصحة، نتائج المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى انطلقت الأحد الماضى بإدارات (الفشن، الواسطى، اهناسيا، سمسطا واختتمت أمس.ونفذتها مديرية الصحة تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة،وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتهاوأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، أنه تم العمل في المرحلة الأولى من حلال 113 وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية الأربع، و12 عيادة متنقلة تم توجيهها إلى 63 موقعًا من المواقع المحرومة من الخدمة.مشيرا إلى إن إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات الحملة قد بلغ 18 ألف و708 سيدة، حيث بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 16 ألف و508 سيدة ( 6398 جدد+10110 مترددات)،في حين تم تركيب 2685 لولب، وإعطاء 1191 من الكبسولات، و4234 حقن أحادية، و463 حقن مركبة، و1379 حبوب أحادية، و6662 حبوب مركبة، وذلك بجانب متابعة الحمل لعدد 61 سيدة، وإجراء كشف نساء لعدد 1718 وتقديم المشورة لعدد 3991 سيدةووجه وكيل وزارة الصحة الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مرحلتها الأولى،لافتا إلى تكليفات المحافظ بأهمية بالاستعداد الجيد والاستمرارية في تقديم التسهيلات المطلوبة لأعمال المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية والتي ستنطلق 21 مارس وتستمر حتى 25 من نفس الشهر، وتشمل 3 إدارات (بني سويف، ناصر،ببا)ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحه الإنجابية،فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة.