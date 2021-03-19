5258 إصابة جديدة و41 حالة وفاة بكورونا بالعراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، 5258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 784 ألفا و716 إصابة.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أنه تم تسجيل 4237 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 706 آلاف و904 حالات بنسبة شفاء 90.1%، فيما تم تسجيل 41 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 13 ألفا و937 حالة وفاة.