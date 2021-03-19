إيران تسجل 7620 إصابة جديدة بكورونا و68 حالة وفاة

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الجمعة، تسجيل 7 آلاف و620 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و786 ألفًا و265 مُصابًا على مستوى البلاد.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري في بيان أوردته وكالة أنباء "إرنا- نيوز" الإيرانية، في نسختها باللغة الإنجليزية أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 61 ألفًا و649 حالة عقب تسجيل 68 حالة وفاة جديدة منذ أمس الخميس.وأضافت لاري أن عدد المتعافين من المرض بلغ مليونا و528 ألفًا و694 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُشيرة إلى أن هناك 3 آلاف و879 مريضًا يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة.يُشار إلى أن فيروس "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي الوباء حوالي 121 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و700 ألف شخص.