السعودية تغلق 319 مسجدًا بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، إغلاق 8 مساجد جديدة بعد الكشف عن 8 حالات تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المساجد التي تم إغلاقها بالمملكة 319 مسجدًا.وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "أغلقت وزارة الشئون الإسلامية، اليوم، 8 مساجد مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين".وأشارت وزارة الشئون الإسلامية، إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها، خلال 40 يومًا، بلغ 319 مسجدًا، تم فتح 306 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على سلامة مرتادي بيوت الله.