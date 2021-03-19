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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1500 مواطن في قافلة طبية ببني سويف

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:15 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، انتظام العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.


وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية الملاحية مركز ببا على مدار" الأربعاء والخميس الماضيين" مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1511 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان-معمل دم 127- معمل طفيليات 40 - حالات الأشعة 29- استصدار 2 قرارات نفقة دولة - تحويل عدد 53 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 48 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 90 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 104 مواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن هذه القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

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