السعودية تسجل 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 384 ألفًا و271 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 263 حالة شفاء جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 373 ألفًا و864 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 5 حالات وفاة جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.596 حالة منذ بداية الجائحة.