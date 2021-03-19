ربة منزل تقتل زوجها وصديقتها للزواج من عشيقها بالجيزة

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى كشف غموض أغرب قضية قتل فى عام 2021، حيث أقدمت ربة منزل على قتل زوجها للزواج من صديقه، وتهشيم رأس زوجة عشيقها لمماطلته فى قتلها بالجيزة بعد أن أخل بالاتفاق بينهم لمدة سنة.تلقى قسم الطالبية بلاغا بالعثور على جثة خادمة 38 سنة خلف السور الجانبي بالطريق الدائري دائرة القسم.وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها خادمة 31 سنة مقيمة بدائرة القسم الطالبية.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطها.وبمناقشتها اعترفت بقتلها المجني عليها وقررت بإرتباطها والمجني عليها بعلاقة صداقة شملت زوجيهما وخلال ذلك ارتبطت بعلاقة بزوج المجني عليها عامل 41 سنة مقيم بدائرة قسم العمرانية واتفقا على التخلص من زوجيهما ليتزوجا وفـي سبيل ذلك قام زوج المجني عليها بإحضار (أقراص لحفظ الغلال) وسلمها لها فقامت بدسها لزوجها شيف 57 سنة فـي مشروب أدى إلى وفاته واتخذت إجراءات الوفاة بصورة طبيعية.وأضافت المتهمة عقب ذلك طالبت زوج المجني عليها بتنفيذ اتفاقهما ونظرًا لمماطلته لها فعقدت العزم على الانتقام منه بقتل زوجته واستدرجتها لشقتها الغير معلومة للمجني عليها بزعم تنظيفها وما أن وصلت فباغتتها بالضرب باستخدام (حجر) أعدته مسبقا حتى فارقت الحياة ووضعت المجني عليها بحقيبة سفر كبيرة، واستعانت بسيارة تاكسي فى نقلها لمكان العثور وتركت الجثة بالمكان وانصرفت.أمكن ضبط زوج المجني عليها وبمواجهته اعترف جاري عرض المتهمين على النيابة العامة.جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم الجنائية وفرض السيطرة الأمنية وقضايا القتل وملاحقة الخارجين عن القانون.