إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي في 5 مراكز بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.وأكد المحافظ استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "الدلنجات - بدر - ادكو - كوم حماده - رشيد" عن إزالة 8 حالات تعدي على مساحة 784 م2 عبارة عن:- 2 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 370 م بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية، وإزالة 16 عامود بمساحة 130 م٢ بنطاق الوحدة المحلية لقرية أم صابر بمركز بدر، كما تم فك شده خشبية ممهدة لصب سقف بدون ترخيص.كما تم إزالة فورية في المهد لشدة خشبية بدون ترخيص بحرم طريق إدكو رشيد بمساحة 117 م٢ مقابل قرية المشتل التابعة لقرية ديبونو بإدكو،و إزالة حالة تعدي في المهد علي أرض زراعية بمساحة 87 متر بكوم حماده، كما تم فك شدة خشبية لدور ثاني علوي بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بقرية النجيلة،و إزالة سملات بمساحة 80 م خارج الحيز برشيد.