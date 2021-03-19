برامج رمضان 2021.. أبرزها برنامج رامز جلال

أبرز برامج شهر رمضان 2021

ويعد برنامج الفنان الكوميدي رامز جلال المعتمد على المقالب بمثابة واحد من البرامج الهامة والتي ينتظرها الجمهور من العام للآخر، ويعرض ضمن خريطة برامج رمضان 2021، وهو البرنامج الذي اشتهر به رامز خلال السنوات الماضية ويعمل على فكرة جديدة مع طاقم عمله المعتاد كل عام.



ويحضر الفنان الشاب إبراهيم السمان لبرنامج مقالب جديد على غرار برنامجه السابق "كريزي تاكسي"، من المتوقع أن يعلن عن تفاصيله خلال أيام قليلة، خاصة وإنه دخل في تصويره مؤخرًا.





البرامج الدينية فى رمضان 2021



وتجهز العديد من القنوات الفضائية هذه الفترة لمجموعة من البرامج الدينية التي يتم التحضير لها من أجل عرضها خلال شهر رمضان المقبل، خاصة وأن العديد من البرامج بدأت تصويرها هذه الايام لكن هناك تكتم شديد حولها، حتى تنتهي بشكل كامل من تصويرها ليتم الإعلان عنها قريبًا.





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وعرض خلال شهر رمضان الماضي عدة برامج دينية من ضمنها "على أبواب الفتن" للداعية مصطفى حسني على قناة ON، وبرنامج "لعلهم يفقهون" وقدمه الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبد المعز، وبرنامج أحمد الشقيري ينظر إلينا وغيرهما.